Специалист Гривач рассказал о перспективах газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался об энергетическом потенциале газового союза России, Казахстана и Узбекистана.

«Более 50 лет российский газ был источником надёжных поставок для европейских потребителей, и они от этого легкомысленно отказываются, не считаясь ни с какими разумными аргументами. Россия будет искать возможности для того, чтобы разместить газ на других рынках, есть проекты по переработке на территории России, расширению использования газа в российской экономике, помимо газового хаба в Турции и так далее», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Со своей стороны, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Александр Ильинский в беседе с ИА REGNUM выразил мнение, что объявленный Брюсселем план введения потолка цен на газ опять провалился.

«Если текущий план Брюсселя по ограничению цены ключевого европейского эталона газа будет реализован, европейские производители и трейдеры, которые полагаются на нидерландский фьючерсный рынок TTF, столкнутся с неизбежным 80%-ным ростом своих издержек в виде маржинальных платежей, что составит более $33 млрд», — отметил эксперт.

Ранее российский министр экономического развития Максим Решетников высказался о потенциале газового союза России, Казахстана и Узбекистана.