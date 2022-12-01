Специалист Гривач рассказал о перспективах газового союза России, Казахстана и Узбекистана

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Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался об энергетическом потенциале газового союза России, Казахстана и Узбекистана.
Специалист Гривач рассказал о перспективах газового союза России, Казахстана и Узбекистана
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  • © Bill Varie

«Более 50 лет российский газ был источником надёжных поставок для европейских потребителей, и они от этого легкомысленно отказываются, не считаясь ни с какими разумными аргументами. Россия будет искать возможности для того, чтобы разместить газ на других рынках, есть проекты по переработке на территории России, расширению использования газа в российской экономике, помимо газового хаба в Турции и так далее», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Со своей стороны, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Александр Ильинский в беседе с ИА REGNUM выразил мнение, что объявленный Брюсселем план введения потолка цен на газ опять провалился.

«Если текущий план Брюсселя по ограничению цены ключевого европейского эталона газа будет реализован, европейские производители и трейдеры, которые полагаются на нидерландский фьючерсный рынок TTF, столкнутся с неизбежным 80%-ным ростом своих издержек в виде маржинальных платежей, что составит более $33 млрд», — отметил эксперт.

Ранее российский министр экономического развития Максим Решетников высказался о потенциале газового союза России, Казахстана и Узбекистана.

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