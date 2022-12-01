В Минфине заявили, что системного кризиса на финансовом рынке России удалось избежать
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Об этом он сказал на форуме «Новая экономика».
«В целом я хочу сказать, что уже конец года, и мы можем уже говорить, что системного кризиса удалось избежать», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он прокомментировал состояние российского финансового рынка.
Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы.