В Минфине заявили, что системного кризиса на финансовом рынке России удалось избежать

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что системного кризиса на финансовом рынке России удалось избежать.

Об этом он сказал на форуме «Новая экономика».

«В целом я хочу сказать, что уже конец года, и мы можем уже говорить, что системного кризиса удалось избежать», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал состояние российского финансового рынка.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы.