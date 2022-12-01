В Минфине заявили, что системного кризиса на финансовом рынке России удалось избежать

Короткая ссылка
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что системного кризиса на финансовом рынке России удалось избежать.
В Минфине заявили, что системного кризиса на финансовом рынке России удалось избежать
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал на форуме «Новая экономика».

«В целом я хочу сказать, что уже конец года, и мы можем уже говорить, что системного кризиса удалось избежать», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал состояние российского финансового рынка.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить