Медведев заявил, что обсудит с главой ЦБ вопрос обмена накоплений в гривнах на рубли

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал обсудить с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной вопрос обмена накоплений в гривнах на рубли.

«Сейчас мы здесь исходим даже не из каких-то банковских правил, потому что гривна не существует на территории России, она вряд ли появится. А просто (исходим. — RT) из необходимости помочь людям... Я переговорю с председателем Центрального банка России, как эту проблему решать на будущее как по местам обмена, так и по суммам», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что гривна прекратит хождение на территории Запорожской области с 1 января 2023 года.