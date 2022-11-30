ЦБ продлил ограничения на раскрытие финотчётности из-за санкций

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Центробанк продлил ограничения на раскрытие чувствительной к санкциями финансовой отчётности в модифицированном виде на полгода — до 1 июля 2023 года.
ЦБ продлил ограничения на раскрытие финотчётности из-за санкций
  • РИА Новости

«Меры, которые планируется продлить... в модифицированном виде ограничение на раскрытие финансовой отчётности: с переходом от запрета её раскрытия к обязательному раскрытию в ограниченном формате — с 01.01.2023», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ продлит право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 1 июля 2023 года.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в течение последних месяцев ситуация и баланс рисков для глобальной экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то в сторону более жёсткого варианта развития ситуации.

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