ЦБ продлил ограничения на раскрытие финотчётности из-за санкций

Центробанк продлил ограничения на раскрытие чувствительной к санкциями финансовой отчётности в модифицированном виде на полгода — до 1 июля 2023 года.

«Меры, которые планируется продлить... в модифицированном виде ограничение на раскрытие финансовой отчётности: с переходом от запрета её раскрытия к обязательному раскрытию в ограниченном формате — с 01.01.2023», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ продлит право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 1 июля 2023 года.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в течение последних месяцев ситуация и баланс рисков для глобальной экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то в сторону более жёсткого варианта развития ситуации.