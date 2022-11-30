Объёмы торговли Бразилии и России к концу года могут достичь $10 млрд

Посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес заявил, что объёмы торговли между Бразилией и Россией по итогам этого года могут достичь рекордных $10 млрд.

Об этом он сказал на международном форуме «Российский промышленник».

«К Новому году может быть $10 млрд. Это прогноз. Вполне возможно, может быть $10 млрд. Бразилия покупает гораздо больше удобрений и топлива. И также экспортирует много сои, кроме того, экспортирует оборудование для России и сахар», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, с начала 2022 года объём торговли между бразильской и российской сторонами увеличился на 7% и уже сейчас составляет около $8 млрд.

Уточняется, что рост товарооборота обеспечивается за счёт увеличения экспорта и импорта традиционных для торговли двух стран групп товаров — удобрений и сельскохозяйственной продукции. В частности, бразильские производители планируют нарастить поставки говядины в Россию.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот вырос на треть и впервые в истории приблизился к $154 млрд.