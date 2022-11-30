ЦБ рекомендует банкам до конца 2023 года приостановить принудительное выселение должников

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Центробанк России рекомендует банкам до конца следующего года приостановить принудительное выселение должников.
ЦБ рекомендует банкам до конца 2023 года приостановить принудительное выселение должников
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении регулятора.

«Рекомендации кредиторам по работе с заёмщиками по 31 декабря 2023 года: реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Центробанк России планирует продлить регуляторные послабления банкам в части формирования резервов.

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