Московские компании нарастили объём промышленного производства на 8,9% за девять месяцев

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Столичные компании нарастили объём промышленного производства на 8,9% за январь — октябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московские компании нарастили объём промышленного производства на 8,9% за девять месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, такой показатель достигнут в том числе благодаря обрабатывающим предприятиям, которые повысили объём производства на 10,8%.

В городе действуют меры поддержки. Например, предприятия могут получить льготные инвестиционные кредиты по ставке 3%, передаёт «Взгляд».

Ранее сообщалось, что в Москве оборот обрабатывающих предприятий неэнергетического сектора вырос на 15% за год.

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