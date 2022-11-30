Московские компании нарастили объём промышленного производства на 8,9% за девять месяцев

Столичные компании нарастили объём промышленного производства на 8,9% за январь — октябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, такой показатель достигнут в том числе благодаря обрабатывающим предприятиям, которые повысили объём производства на 10,8%.

В городе действуют меры поддержки. Например, предприятия могут получить льготные инвестиционные кредиты по ставке 3%, передаёт «Взгляд».

Ранее сообщалось, что в Москве оборот обрабатывающих предприятий неэнергетического сектора вырос на 15% за год.