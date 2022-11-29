В Москве оборот обрабатывающих предприятий неэнергетического сектора вырос на 15% за год
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Об этом пишет kp.ru.
«По итогам девяти месяцев объём выручки московских предприятий обрабатывающей промышленности несырьевого неэнергетического сектора составил 3,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. Лидерами по объёмам стали металлургические, пищевые и фармацевтические компании», — сообщил Ефимов.
По словам вице-мэра, более трети выручки приходится на металлургию и производство металлических изделий — 1,3 трлн рублей.
Ранее НСН сообщала, что Москва поддержит производство упаковки в районе Митино.