Новак: Россия и Китай занимаются созданием системы расчётов без использования SWIFT

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Китай занимаются созданием системы расчётов без использования SWIFT.
Новак: Россия и Китай занимаются созданием системы расчётов без использования SWIFT
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Об этом он рассказал на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, пишет ТАСС.

По его словам, на расчёты в рублях и юанях переводятся поставки газа, нефти и угля. 

Он отметил, что это даёт возможность предотвратить риски, а также способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. 

Новак добавил, что в связи с этим Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских — в России, а также над возможностью создания системы расчётов без использования SWIFT.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.

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