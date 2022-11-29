Новак: Россия и Китай занимаются созданием системы расчётов без использования SWIFT

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Китай занимаются созданием системы расчётов без использования SWIFT.

Об этом он рассказал на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, пишет ТАСС.

По его словам, на расчёты в рублях и юанях переводятся поставки газа, нефти и угля.

Он отметил, что это даёт возможность предотвратить риски, а также способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют.

Новак добавил, что в связи с этим Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских — в России, а также над возможностью создания системы расчётов без использования SWIFT.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.