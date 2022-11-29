В Москве в реорганизацию бывшей промзоны «Автомоторная» инвестируют 200 млрд рублей

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва заключила договор с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Автомоторная».
В Москве в реорганизацию бывшей промзоны «Автомоторная» инвестируют 200 млрд рублей

Об этом пишет НСН.

По словам Ефимова, реализацией проекта займётся ООО «Е-Девелопмент», входящее в состав компании MR Group.

Площадь участка составляет 77 га, в настоящее время там расположены склады, автомастерские и неработающие предприятия.

«В преобразование участка бывшей промзоны «Автомоторная» инвестор вложит 200 млрд рублей. В результате там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые и социальные объекты, куда смогут трудоустроиться примерно 10 тыс. человек», — рассказал Ефимов.

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