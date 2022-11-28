В Москве появятся 35,5 тысяч новых вакансий
- РИА Новости
Так, благодаря программе, в столице построят 63 объекта, где трудоустроиться смогут 35,5 тыс. человек, передаёт НСН.
По такой программе девелоперы строят коммерческие, промышленные или социальные объекты, в результате чего обеспечивают появление новых рабочих мест. Город взамен предоставляет им льготу при переоформлении участков под возведение жилья.
Ранее «Известия» сообщали, что специалисты в сфере продаж и IT стали самыми востребованными на российском рынке труда.