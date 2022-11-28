«Ъ»: «Газпром» законсервирует газоперекачивающее оборудование для «Северных потоков»

Компания «Газпром» намерена законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые подавали газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Отмечается, что после консервации всё оборудование останется на станциях. По словам источника, при необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки.

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

В конце сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».