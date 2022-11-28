«Ъ»: «Газпром» законсервирует газоперекачивающее оборудование для «Северных потоков»
- РИА Новости
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Отмечается, что после консервации всё оборудование останется на станциях. По словам источника, при необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки.
18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.
В конце сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».