FT: стремление Польши снизить потолок цен на нефть из России может разрушить единство ЕС

Попытки Польши снизить ценовой потолок на российскую нефть могут обернуться расколом единства Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что переговоры о введении ограничений зашли в тупик, так как Варшава считает предложение $65 за баррель неэффективным.

Для вступления механизма в действие необходимы подписи всех стран — членов Евросоюза.

«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве», — приводит газета слова европейского дипломата об инициативе Польши.

Авторы материала подчёркивают, что споры в ЕС по поводу ограничения цен на российскую нефть продолжаются.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина о том, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.