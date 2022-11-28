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FT: стремление Польши снизить потолок цен на нефть из России может разрушить единство ЕС

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Попытки Польши снизить ценовой потолок на российскую нефть могут обернуться расколом единства Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times.
FT: стремление Польши снизить потолок цен на нефть из России может разрушить единство ЕС
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Отмечается, что переговоры о введении ограничений зашли в тупик, так как Варшава считает предложение $65 за баррель неэффективным.

Для вступления механизма в действие необходимы подписи всех стран — членов Евросоюза.

«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве», — приводит газета слова европейского дипломата об инициативе Польши.

Авторы материала подчёркивают, что споры в ЕС по поводу ограничения цен на российскую нефть продолжаются.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина о том, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.

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