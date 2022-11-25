Bloomberg: дипломаты ЕС намерены возобновить обсуждение уровня лимита цен на нефть

Дипломаты стран ЕС намерены встретиться вечером в пятницу, 25 ноября, чтобы попытаться договориться об уровне лимита цен на нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что дипломаты надеются закрыть вопрос в пятницу.

В статье говорится, что блок испытывает давление в связи со сроками, поскольку санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что послы стран — членов Евросоюза в среду, 23 ноября, не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть.