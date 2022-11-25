Bloomberg: дипломаты ЕС намерены возобновить обсуждение уровня лимита цен на нефть
- Gettyimages.ru
- © ImagineGolf
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что дипломаты надеются закрыть вопрос в пятницу.
В статье говорится, что блок испытывает давление в связи со сроками, поскольку санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что послы стран — членов Евросоюза в среду, 23 ноября, не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть.