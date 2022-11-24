Аналитик объяснил, почему в ЕС пока не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что послы стран — членов Евросоюза в среду, 23 ноября, не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть.

По мнению эксперта, сложно договориться, потому что у разных стран ЕС — разные интересы.

Как пояснил аналитик, есть страны с очень жёсткой антироссийской позицией, например Польша, которые пытаются договориться чуть ли не о полном прекращении торговли с Россией.

«Хотя в реальности сама Польша ищет варианты, чтобы поставки по нефтепроводу «Дружба» сохранились, но в целом она за то, чтобы усиливать давление (на Россию. — RT). А есть страны типа Греции, Мальты, Кипра. Судоходные компании российскую нефть возят, поэтому им, наоборот, лучше, чтобы на уровне российского правительства не мешали заказывать услуги по перевозке нефти в Европе», — рассказал Митрахович.

По его прогнозу, ту или иную форму ограничений относительно цен на нефть Европа введёт в ближайшее время, но, по словам специалиста, будут исключения.

Ранее послы стран — членов Евросоюза в среду, 23 ноября, не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть, переговоры будут продолжаться.

Издание Politico писало, что Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласно с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.