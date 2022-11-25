Минфин России обсуждает варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что российское ведомство обсуждает варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов.

«В принципе это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчёты по тем активам, которые заморожены за рубежом», — цитирует его ТАСС.

Как отметил министр, ситуация здесь непростая и все решения по данному вопросу в настоящий момент находятся «в стадии рассмотрения».

«Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения», — уточнил Силуанов.

Ранее в Минфине выступили с инициативой, согласно которой сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны платить налоги в России.