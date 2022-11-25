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Россельхознадзор: Иран разрешил поставки птицеводческой продукции из России

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Россельхознадзор заявил, что первые пять российских предприятий получили право на поставки птицеводческой продукции в Иран.
Россельхознадзор: Иран разрешил поставки птицеводческой продукции из России
  • Gettyimages.ru
  • © Julia Cherkasova / EyeEm

«Иранская Ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран под гарантии Россельхознадзора разрешила начать поставки продукции пяти российским птицеперерабатывающим предприятиям», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Такая договорённость достигнута в рамках визита в Иран представителей Россельхознадзора.

Отмечается, что стороны также отметили планомерное развитие деловых и торговых отношений между двумя странами.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран нарастили товарооборот за восемь месяцев на 36,4%.

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