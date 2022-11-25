Россельхознадзор: Иран разрешил поставки птицеводческой продукции из России
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«Иранская Ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран под гарантии Россельхознадзора разрешила начать поставки продукции пяти российским птицеперерабатывающим предприятиям», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Такая договорённость достигнута в рамках визита в Иран представителей Россельхознадзора.
Отмечается, что стороны также отметили планомерное развитие деловых и торговых отношений между двумя странами.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран нарастили товарооборот за восемь месяцев на 36,4%.