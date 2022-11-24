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Bloomberg: цены на СПГ в Азии достигли максимума с октября

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Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Азии достигла максимальных значений с начала октября на фоне волнений о возможных перебоях в добыче и прихода более холодной погоды в Европе.
Bloomberg: цены на СПГ в Азии достигли максимума с октября
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Отмечается, что стоимость фьючерса JKM Platts (Japan Korea Marker) выросла на 20%, до $34,24 за 1 млн британских термальных единиц. 

По мнению трейдеров, проблемы на ключевом терминале СПГ в США и прогнозы о холодной погоде в Европе ускорят соперничество в мире за энергоресурсы и потенциально могут привести к снижению поставок в Азию.

Ранее в «Газпроме» заявили о дестабилизации мирового рынка СПГ и росте цен на газ из-за увеличения спроса в Европе.

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