Bloomberg: цены на СПГ в Азии достигли максимума с октября
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Отмечается, что стоимость фьючерса JKM Platts (Japan Korea Marker) выросла на 20%, до $34,24 за 1 млн британских термальных единиц.
По мнению трейдеров, проблемы на ключевом терминале СПГ в США и прогнозы о холодной погоде в Европе ускорят соперничество в мире за энергоресурсы и потенциально могут привести к снижению поставок в Азию.
Ранее в «Газпроме» заявили о дестабилизации мирового рынка СПГ и росте цен на газ из-за увеличения спроса в Европе.