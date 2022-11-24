Bloomberg: цены на СПГ в Азии достигли максимума с октября

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Азии достигла максимальных значений с начала октября на фоне волнений о возможных перебоях в добыче и прихода более холодной погоды в Европе.

Отмечается, что стоимость фьючерса JKM Platts (Japan Korea Marker) выросла на 20%, до $34,24 за 1 млн британских термальных единиц.

По мнению трейдеров, проблемы на ключевом терминале СПГ в США и прогнозы о холодной погоде в Европе ускорят соперничество в мире за энергоресурсы и потенциально могут привести к снижению поставок в Азию.

Ранее в «Газпроме» заявили о дестабилизации мирового рынка СПГ и росте цен на газ из-за увеличения спроса в Европе.