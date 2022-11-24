В Подмосковье более 130 тысяч человек получили статус самозанятого в 2022 году

По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, с начала текущего года число самозанятых в регионе увеличилось более чем на 130 тыс. и уже превысило 460 тыс. человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«На сегодняшний день в Московской области зарегистрированы уже почти 462 тыс. самозанятых. С января этого года их суммарный доход превысил 70 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что с момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые региона заработали в общей сложности более 162 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.