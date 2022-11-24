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Путин: международные платежи контролируются узкой группой

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Президент России Владимир Путин заявил, что существующая система международных платежей контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчётов стала одной из линий атак на Россию.

Он отметил, что «в условиях сегодняшних нелегитимных ограничений одна из линий атак — это расчёты».

«Существующая сегодня система международных платежей — дорогостоящая, система её корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они реально, монопольно всё контролируют», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных факторах сохранения финансовой стабильности в стране.

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