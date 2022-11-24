Песков: Россия и Турция рассматривают меры защиты «Южного потока» от потенциальных угроз

Россия и Турция рассматривают меры защиты «Южного потока» от террористических угроз, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такая потребность есть, существует потенциальная угроза», — сказал представитель Кремля.

24 ноября ФСБ сообщила, что предотвратила попытку украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу.

Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта, у них изъяли средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины.

Также 10 октября Владимир Путин заявил, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток».