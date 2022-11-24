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РБК: объём валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум

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Объём средств россиян на валютных счетах и депозитах в российских банках на 1 ноября опустился ниже $60 млрд.
РБК: объём валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Как пишет РБК, такой вывод можно сделать, сопоставив данные ЦБ из разных источников: на 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли $63,4 млрд, а за октябрь они упали ещё на $3,7 млрд. Как уточняется, об этом регулятор сообщил в недавнем обзоре банковского сектора.

Отмечается, что показатель вернулся к минимальному уровню за десять лет. В материале говорится, что на это обратил внимание Telegram-канал TrueEcon. Как следует из статистики Банка России, на 1 февраля 2012 года объём вкладов физлиц в валюте составлял $69,2 млрд (более ранних данных нет).

Ранее зампред российского ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что валютные счета граждан России стали де-факто рублёвыми.

По его словам, интересы россиян во время хранения сбережений на валютных вкладах защищаются так же, как и в ситуации с рублёвыми счетами.

Он отметил, что платежи иностранной валютой становятся всё более проблемными.

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