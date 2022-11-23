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В Подмосковье нарастят производство бутилированной воды к концу 2029 года

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В Московской области планируют нарастить производство бутилированной воды к концу 2029 года.
В Подмосковье нарастят производство бутилированной воды к концу 2029 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня завод «Святой источник» — лидер по продаже бутилированной воды. Пока здесь производят до 500 млн бутылок в год, а собираются — миллиард», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Всего в новый проект вложат 10 млрд рублей инвестиций, на предприятии уже создали 200 дополнительных рабочих мест.

Как отметил операционный директор завода Юрий Науменко, к 2026 году на предприятии запустят две новые производственные линии, к 2030-му — ещё две.

Ранее НСН сообщала, что в реализацию 27 масштабных инвестпроектов в Москве вложат более 75 млрд рублей.

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