В Подмосковье нарастят производство бутилированной воды к концу 2029 года

В Московской области планируют нарастить производство бутилированной воды к концу 2029 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня завод «Святой источник» — лидер по продаже бутилированной воды. Пока здесь производят до 500 млн бутылок в год, а собираются — миллиард», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Всего в новый проект вложат 10 млрд рублей инвестиций, на предприятии уже создали 200 дополнительных рабочих мест.

Как отметил операционный директор завода Юрий Науменко, к 2026 году на предприятии запустят две новые производственные линии, к 2030-му — ещё две.

Ранее НСН сообщала, что в реализацию 27 масштабных инвестпроектов в Москве вложат более 75 млрд рублей.