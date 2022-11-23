В Подмосковье нарастят производство бутилированной воды к концу 2029 года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня завод «Святой источник» — лидер по продаже бутилированной воды. Пока здесь производят до 500 млн бутылок в год, а собираются — миллиард», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Всего в новый проект вложат 10 млрд рублей инвестиций, на предприятии уже создали 200 дополнительных рабочих мест.
Как отметил операционный директор завода Юрий Науменко, к 2026 году на предприятии запустят две новые производственные линии, к 2030-му — ещё две.
Ранее НСН сообщала, что в реализацию 27 масштабных инвестпроектов в Москве вложат более 75 млрд рублей.