Цена газа в Европе поднялась выше $1400 за 1 тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду, 23 ноября, поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб. м.

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общий рост цены с начала дня составляет более 10%.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе приближением отопительного сезона.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.