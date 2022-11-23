Узнать больше

Цена газа в Европе поднялась выше $1400 за 1 тысячу кубометров

Короткая ссылка
Цена газа в Европе в ходе торгов в среду, 23 ноября, поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе поднялась выше $1400 за 1 тысячу кубометров
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общий рост цены с начала дня составляет более 10%.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе приближением отопительного сезона.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить