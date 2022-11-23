Цена газа в Европе поднялась выше $1400 за 1 тысячу кубометров
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Общий рост цены с начала дня составляет более 10%.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе приближением отопительного сезона.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.