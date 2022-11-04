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Аналитик Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе приближением отопительного сезона

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Полина Полетаева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на газ в Европе превысили $1300 за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе приближением отопительного сезона
  • AP
  • © Michael Probst

«Приближение зимы постепенно оказывает влияние. Ближе к зиме температура будет снижаться, что потребует дополнительных расходов газа», — объяснил Митрахович.

Он добавил, что повышение цены на газ станет поводом для продажи его запасов.

«Когда цена вырастет, появится повод продавать газ, который находится в хранилищах. Танкеры, которые готовят к разгрузке у берегов Европы, ждут более высоких цен. Разгрузка с танкеров может на некоторое время снова притормозить рост цен. А что будет дальше, месяца через два-три, будет зависеть от погоды и уровня спроса. Если европейскую промышленность попытаются как-то реанимировать, то это может привести к дальнейшему росту цен, а если её будут «отключать», то спрос и цены снизятся», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе в начале торгов поднимаются выше $1300 за 1 тыс. куб. м.

По состоянию на 10:05 мск стоимость газового фьючерса составляет $1335,2.

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