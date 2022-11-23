FT заявила о недовольстве части стран ЕС из-за предложенного потолка цен на газ

Газета Financial Times заявила о недовольстве части стран Евросоюза из-за предложенного Еврокомиссией потолка цен на газ на уровне €275 за МВт·ч.

Отмечается, что эксперты назвали предложенный план практически бесполезным.

По данным издания, несколько дипломатов из тех стран ЕС, которые поддерживают ограничение, назвали предложенный ЕК потолок «сильно высоким для их правительств», чтобы согласиться его принять.

Другой высокопоставленный дипломат ЕС считает, что потолок цены на газ выше €250 за МВт·ч — это «только ещё один способ убить ограничение».

22 ноября еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.