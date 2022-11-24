В ЕП подняли вопрос о положении европейских птицеводов из-за либерализации торговли с Украиной

Бельгийский европарламентарий Том Ванденкенделаре направил Еврокомиссии обращение, в котором поднял вопрос о влиянии мер по либерализации торговли с Украиной на европейских производителей. В частности, он допустил, что в будущем такая политика может поставить под угрозу птицеводческие хозяйства из ЕС. RT ознакомился с аргументами депутата.

Ванденкенделаре напомнил, что 4 июня 2022 года в силу вступило постановление ЕП и Совета ЕС №2022/870 о введении «временных мер по дерегулированию торговли украинской продукцией». Как уточнили тогда в украинском Минэкономики, это решение «дополняет возможности, которые имеют экспортёры в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС»: на время действия постановления приостановлены тарифы, перечисленные в соглашении (включая все квоты для агропродукции).

По словам Ванденкенделаре, на этом фоне из ряда источников, включая сектор птицеводства Евросоюза, начали поступать отзывы о том, как сложившаяся ситуация «сказывается на европейских производителях».

Евродепутат сообщил, что с момента вступления постановления в силу с Украины в ЕС ежемесячно поступало в среднем 18,5 тыс. т мяса птицы. А в период с 1 января по 2 ноября 2022 года общий объём импорта мяса птицы с Украины составил 131 тыс. т, что на 85% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Особенно резким стало увеличение поставок замороженного мяса (162%). Кроме того, общий объём импорта яйца в ЕС вырос на 273% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заметил Ванденкенделаре.

В связи с этим он спросил у Еврокомиссии, намерена ли она принять меры, если эта тенденция сохранится и, таким образом, будет представлять угрозу для европейских птицеводческих хозяйств.

«Какие сопутствующие политические меры рассматривает Еврокомиссия с целью смягчения ущерба, нанесённого птицеводческим хозяйствам мерами по дерегулированию торговли?» — также поинтересовался евродепутат.

23 июня на саммите ЕС был согласован статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии. Также Евросоюз сообщил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к объединению, но для этого Тбилиси нужно выполнить ряд условий.