Аналитик Юшков объяснил отмену судом Польши решения о штрафах «Газпрома» и его партнёров по СП-2

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT отмену польским судом решения о наложении штрафов на «Газпром» и европейских партнёров по строительству «Северного потока — 2».

«История заключалась в том, что «Газпром» создал компанию Nord Stream 2 AG, которая должна была реализовывать «Северный поток — 2», и он собирался в этой компании продать по 10% акций пяти европейским компаниям. Чтобы закрыть сделку по продаже акций, нужно было получить разрешение от всех антимонопольных органов всех государств, где у всех участников есть какой-либо бизнес, в том числе у польского антимонопольного органа», — заявил Юшков.

По его словам, Польша запретила закрывать такую сделку.

«То есть «Газпром» остался собственником всех 100% акций компании Nord Stream 2 AG. Вместо этого все эти компании просто дали «Газпрому» кредит на ту же самую сумму, которую они должны были заплатить. Кредит согласовывать не нужно, всё было сделано по закону. Польский антимонопольный орган продолжил вставлять палки в колёса», — добавил аналитик.

Теперь, как добавил Юшков, история «закрылась логично и рационально».

«Но мы понимаем, что если ситуация была бы благоприятной и «Северный поток — 2» был бы близок к запуску либо был запущен, то Польша это дело бы так не оставила», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что польский суд отменил решение о наложении штрафов на «Газпром» и европейских партнёров по строительству «Северного потока — 2». Об этом сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

Ведомство напомнило, что в мае 2018 года без необходимого согласия главы UOKiK было начато производство по наложению штрафа на «Газпром» и пять компаний, среди которых Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».