Аналитик Митрахович назвал влияющие на нефтяные цены факторы

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT снижение цены нефти марки Brent ниже $83 за баррель.

Как напомнил Митрахович, в Китае продолжаются локдауны.

«Многие рассчитывали, что скоро закончится политика нулевого ковида и тогда Китай всё-таки увеличит потребление нефти», — объяснил специалист.

Но, как добавил эксперт, пока что китайское правительство не торопится отказываться от этой политики.

Кроме того, к факторам, оказывающим влияние на нефтяные цены, относится опасение мировой рецессии.

«Плюс некоторые трейдеры рассчитывают на то, что американцам удастся убедить Саудовскую Аравию и другие арабские страны как минимум отказаться от дальнейших планов по сокращению добычи, может быть, даже наращивать её — это тоже может влиять. Но цены всё равно достаточно высокие», — подчеркнул Митрахович.

Также, по словам аналитика, трейдеры не очень верят в то, что санкции против российской нефти приведут к тому, что она уйдёт с мировых рынков.

«Видимо, они считают, что санкции будут недостаточно жёсткими, чтобы всю российскую нефть запереть внутри страны. А раз все верят в то, что российская нефть будет идти на мировые рынки, в том числе и с дисконтом, значит, нет оснований ожидать дефицита и нет оснований задирать цены», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже $83.