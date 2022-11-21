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Цена нефти Brent опустилась ниже $83

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель, такого показателя она достигла впервые с 27 сентября, в настоящее время цена падает более чем на 5%.
Цена нефти Brent опустилась ниже $83
  • Gettyimages.ru
  • © Image Source/Dan Bannister

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.

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