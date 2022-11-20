РИА Новости: Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции
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Агентство провело исследование на основе данных национальных статистических служб 193 стран.
Инфляция в Зимбабве составила 280,4%, в Судане 107%, в Гане — 37,2%.
Россия с показателем в 13,7% оказалась на 45-м месте. Почти такие же показатели в Чили (13,7%) и Монголии (13,8%).
Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил RT, что в 2022 году инфляция в России составит около 12%, а поставленной цели на уровне 4% удастся добиться только в 2024-м или 2025 году.