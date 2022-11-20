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РИА Новости: Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции

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В сентябре 2022 года годовая инфляция была выше всего в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане. Россия занимала в этом списке 45-е место. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты.
РИА Новости: Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции
  • РИА Новости

Агентство провело исследование на основе данных национальных статистических служб 193 стран.

Инфляция в Зимбабве составила 280,4%, в Судане 107%, в Гане — 37,2%.

Россия с показателем в 13,7% оказалась на 45-м месте. Почти такие же показатели в Чили (13,7%) и Монголии (13,8%).

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил RT, что в 2022 году инфляция в России составит около 12%, а поставленной цели на уровне 4% удастся добиться только в 2024-м или 2025 году.

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