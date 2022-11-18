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Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на уровне 59—61 рубля

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT спрогнозировала курсы доллара и евро.

По её словам, с начала ноября рубль показывает «смешанную динамику к доллару и евро, подорожав к американской валюте на 1,2% и почти не изменившись по отношению к евро».

Мильчакова отметила, что возобновление участия России в «зерновой сделке» создало определённый положительный фон рублю.

«В ближайшую неделю на курс рубля окажет, скорее всего, наиболее значимое воздействие начало очередного налогового периода в России. Оно может помочь рублю продолжить укрепление по отношению к доллару и более уверенно укрепляться к евро», — считает эксперт.

Она добавила, что курс евро может спекулятивно расти к доллару на фоне жёсткой риторики ЕЦБ.

«На следующей неделе ожидаем, что доллар может колебаться в рамках 59,5—61,5 рубля, а евро — в диапазоне 60—62,5 рубля», — заключила собеседница RT.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, какие факторы будут влиять на курс национальной валюты в ноябре и какого курса к доллару стоит ожидать в конце месяца.

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