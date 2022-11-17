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Аналитик Антонов дал прогноз курса рубля на конец ноября

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, какие факторы будут влиять на курс национальной валюты в ноябре и какого курса к доллару стоит ожидать в конце месяца.
Аналитик Антонов дал прогноз курса рубля на конец ноября
  • Gettyimages.ru

У рубля на ближайшие дни есть серьёзная поддержка в виде налогового периода и высоких цен на нефть, отметил эксперт в беседе с Life.ru.

«Геополитические факторы важны для валютного рынка, но у рубля к ним выработался иммунитет с марта. После инцидента в Польше неизвестно, по какому сценарию будут развиваться события в мире до конца ноября. Если события начнут развиваться по худшему сценарию для рубля, то ему на помощь придёт ЦБ России. При угрозе национальной стабильности регулятор вернётся к ограничительным мерам, которые применял в марте», — считает Антонов.

По его словам, если во время налогового периода усилится коррекция по доллару на Forex, то пара доллар — рубль сохранит движение в диапазоне 59—62 рубля, при этом высока вероятность теста нижней границы канала — 59 рублей.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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