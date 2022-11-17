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Банк России будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках СБП

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Банк России будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках Системы быстрых платежей (СБП) независимо от переводимой суммы.
Банк России будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках СБП
  • РИА Новости

Об этом говорится в материалах регулятора. 

Отмечается, что за зачисление перевода комиссию взимать не будут.

Ранее Центробанк России предложил правительству продлить на 2023 год компенсации малому и среднему бизнесу за использование СБП.

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