Банк России будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках СБП
Банк России будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках Системы быстрых платежей (СБП) независимо от переводимой суммы.
- РИА Новости
Об этом говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что за зачисление перевода комиссию взимать не будут.
Ранее Центробанк России предложил правительству продлить на 2023 год компенсации малому и среднему бизнесу за использование СБП.
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