Банк России будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках СБП

Банк России будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках Системы быстрых платежей (СБП) независимо от переводимой суммы.

Об этом говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что за зачисление перевода комиссию взимать не будут.

Ранее Центробанк России предложил правительству продлить на 2023 год компенсации малому и среднему бизнесу за использование СБП.