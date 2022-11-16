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ЦБ Британии: экономика страны хуже справляется с последствиями COVID-19, чем ЕС и США

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Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что британская экономика гораздо хуже справляется с последствиями пандемии коронавируса, нежели ЕС и США.
ЦБ Британии: экономика страны хуже справляется с последствиями COVID-19, чем ЕС и США
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал, выступая в профильном комитете Палаты общин британского парламента. 

«Я боюсь, что расскажу вам нехорошую историю: уровень ВВП Великобритании в настоящее время на 0,7% меньше по сравнению с показателями до пандемии», — цитирует его ТАСС.

Бейли уточнил, что, другими словами, экономика страны в настоящий момент меньше, чем она была в конце 2019 года с точки зрения ВВП.

«Еврозона выросла на 2,1%, последние цифры по США говорят о росте на 4,2%. Это драматическая разница», — добавил он.

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

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