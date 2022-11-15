Специалист Фролов прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.

«Мы сегодня добываем порядка 9,9 млн баррелей сырой нефти в день», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, 60% добываемой нефти Россия перерабатывает в нефтепродукты, половину из которых затем продаёт за рубеж.

«Две трети экспорта российской сырой нефти уже идёт в восточном направлении, где основным рынком сбыта стала Индия. Есть некоторый прирост в Китае, но в этой стране ситуация неоднозначна из-за постоянных локдаунов», — отметил Фролов.

Со своей стороны, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета при правительстве России Андрей Гусев в беседе с ИА REGNUM выразил мнение, что некоторые страны Центральной, Восточной и Южной Европы опасаются, что введение потолка цен на российскую нефть даже на уровне $70 может привести к временному, но заметному дефициту и росту цен.

«А возможности мгновенно заменить российскую нефть отсутствуют. Конечно, мы уже и сейчас наблюдаем, как российская нефть продаётся в Европу через другие страны, но далеко не все правительства европейских стран готовы переплачивать существенно большие суммы при значительных регулярных объёмах таких поставок», — заявил эксперт.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль высказалась о перспективах поставок российской нефти в Индию и Китай.