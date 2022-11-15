Аналитик Зубец спрогнозировал болезненный процесс перестройки европейской экономики

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым цена газа в Европе выросла на 11% и приблизилась к $1345 за 1 тыс. куб. м.

По мнению специалиста, таких цен, как 2000—2500$ за 1 тыс. куб. м., которые наблюдались в течение последних месяцев, не будет.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день страны ЕС пополнили свои хранилища, и у них «есть определённый запас».

«На Европу надвигается экономическая рецессия... Индикаторы настроения бизнеса и населения сейчас находятся на уровнях, на которых они никогда не находились», — объяснил Зубец.

Эксперт заявил, что по ряду территорий фиксируются низкие показатели потребительских настроений, которых не было за последние годы, что связано с высокой инфляцией.

По его словам, вся европейская экономика «пришла в разбалансировку», и на «балансирование» экономических структур, по его прогнозу, уйдут годы.

«В условиях отказа от российских поставок Европе придётся перестраивать свою экономику, это будет болезненный процесс. Ничего хорошего Европу не ждёт с точки зрения экономики, но запредельных цен на газ и на топливо вообще там тоже не будет», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе выросла на 11% и приблизилась к $1345 за 1 тыс. куб. м.