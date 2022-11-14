Правление «Лукойла» может изменить структуру управления компанией
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании к собранию акционеров.
Так, в компании может появиться единый исполнительный орган без коллегиального (органа), то есть правления.
Отмечается, что вопрос назначения исполнительного органа и о прекращении его полномочий может перейти к компетенции совета директоров.
Правление «Лукойла» рекомендовало заменить название должности главы компании с президента на главного исполнительного директора, сказано в материале.
1 ноября стало известно, что «Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes. В первую десятку также вошли «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Ямал СПГ».