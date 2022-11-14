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Правление «Лукойла» может изменить структуру управления компанией

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Правление «Лукойла» рекомендовало акционерам изменить устав компании и структуру управления. Данный шаг подразумевает введение должности главного исполнительного директора вместо президента, а также расширение полномочий совета директоров.
Правление «Лукойла» может изменить структуру управления компанией
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании к собранию акционеров.

Так, в компании может появиться единый исполнительный орган без коллегиального (органа), то есть правления.

Отмечается, что вопрос назначения исполнительного органа и о прекращении его полномочий может перейти к компетенции совета директоров.

Правление «Лукойла» рекомендовало заменить название должности главы компании с президента на главного исполнительного директора, сказано в материале.

1 ноября стало известно, что «Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes. В первую десятку также вошли «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Ямал СПГ».

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