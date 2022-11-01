«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли по итогам 2021 года.

«Газпром» занял первое место. По итогам 2021 года компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли.

На втором месте Сбербанк с чистой прибылью в 1,25 трлн рублей.

Отмечается, что в первую десятку также вошли «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Ямал СПГ».

Кроме того, в первой десятке самых прибыльных компаний оказались ВТБ, металлургические компании НЛМК и «Норникель».

В конце августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию.

Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что компания продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО.