«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Газпром» занял первое место. По итогам 2021 года компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли.
На втором месте Сбербанк с чистой прибылью в 1,25 трлн рублей.
Отмечается, что в первую десятку также вошли «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Ямал СПГ».
Кроме того, в первой десятке самых прибыльных компаний оказались ВТБ, металлургические компании НЛМК и «Норникель».
В конце августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию.
Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что компания продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО.