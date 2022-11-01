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«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли по итогам 2021 года.
«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Газпром» занял первое место. По итогам 2021 года компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли.

На втором месте Сбербанк с чистой прибылью в 1,25 трлн рублей.

Отмечается, что в первую десятку также вошли «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Ямал СПГ».

Кроме того, в первой десятке самых прибыльных компаний оказались ВТБ, металлургические компании НЛМК и «Норникель».

В конце августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию.

Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что компания продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО.

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