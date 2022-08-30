Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию.

«Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить предложение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну акцию», — говорится в сообщении компании.

Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что компания продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО.

Так, показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей, а после применения корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей.

Совет директоров при этом рекомендовал выплату дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию по итогам первого полугодия, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за период.

Как пишет РИА Новости, акции «Газпрома» 30 августа поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, они дорожают примерно на 7%.

В конце июня акционеры «Газпрома» приняли решение, что дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, притом что в конце мая совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 2021 года рекордные для компании и всего российского фондового рынка дивиденды — 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию на общую сумму 1,244 трлн рублей.

Тогда министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что временный отказ компании от выплаты дивидендов не означает продолжения данной практики в последующие годы.