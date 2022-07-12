Силуанов: отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов не означает продолжения такой практики

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Временный отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов не означает продолжения данной практики в последующие годы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

«Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем», — цитирует его ТАСС.

По словам Силуанова, другие госкомпании, в том числе входящие в нефтегазовый сектор, намерены выплатить в этом году акционерам рекордные дивиденды.

Ранее стало известно, что акции «Газпрома» упали почти на 25% после сообщений о дивидендах за 2021 год.

30 июня «Газпром» сообщил, что «акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно».

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