ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году

ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России в 2022 году на 69 тыс. баррелей в сутки, до 133 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году увеличится в среднем до 10,9 млн баррелей в сутки, говорится в документе.

Организация отмечает, что прогнозы относительно добычи в России характеризуются «высокой степенью неопределённости».

12 ноября обозреватели Фиона Макдональд, Судхи Ранджана и Энтони Ди Паола в статье для агентства Bloomberg написали, что решение ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи нефти продемонстрировало решимость многих государств противостоять Соединённым Штатам.