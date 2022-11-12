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Bloomberg: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти показало решимость стран противостоять США

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Решение ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи нефти продемонстрировало решимость многих государств противостоять Соединённым Штатам. Об этом пишут обозреватели Фиона Макдональд, Судхи Ранджана и Энтони Ди Паола в статье для агентства Bloomberg.
Bloomberg: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти показало решимость стран противостоять США
  • РИА Новости

«Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние», — говорится в материале.

По мнению обозревателей, данное решение продемонстрировало тот факт, что в ОПЕК+ «рулят» Россия и Саудовская Аравия.

Авторы статьи обратили внимание на готовность некоторых стран противостоять Вашингтону даже несмотря на противоречие их собственной выгоде.

В качестве примера приводятся Турция и Китай, которые поддержали решение ОПЕК+, хотя сокращение добычи нефти противоречит их интересам как импортёров чёрного золота.

Обозреватели назвали такую политику «ответным ударом» незападных стран из-за «высокомерного» поведения США.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.

Также американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.

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