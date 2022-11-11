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В МЭР назвали политическим решение США лишить экономику России рыночного статуса

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В Минэкономразвития назвали политически мотивированным решение США лишить Россию статуса государства с рыночной экономикой.
В МЭР назвали политическим решение США лишить экономику России рыночного статуса
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«Это предвзятое и сугубо политическое решение», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель ведомства напомнил, что согласно анализу рыночности отечественной экономики, проводимого Минторгом США в октябре 2021 года, соответствующий статус был подтверждён. Обстоятельства для пересмотра решения возникли после начала спецоперации на Украине.

«Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения... являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США», — добавил он.

В Минэкономразвития подчеркнули, что российский экспорт уже практически полностью остановлен из-за санкций и дополнительных пошлин.

«Рыночные принципы», как их понимают США, по сути, применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а, наоборот, для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей», — заключил представитель министерства.

В США ранее заявили, что лишили российскую экономику статуса рыночной из-за «усиления влияния на неё государства».

В Кремле назвали давлением решение Вашингтона.

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