Аналитик Деев: рубль достаточно стабилен, и нет факторов к его сильному ослаблению

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал в беседе с RT, как будет меняться курс рубля в ближайшее время.

«В настоящее время для российского рубля главными факторами являются баланс экспорта и импорта. Тенденции к росту импорта за счёт принятой госпрограммы по замещению европейских товаров уже проявляются, спрос на иностранную валюту растёт, что приводит к постепенному удорожанию доллара внутри страны», — пояснил специалист.

В остальном национальная валюта достаточно стабильна и нет факторов к её сильному ослаблению в ближайшее время, заявил собеседник RT.

«Поэтому стоит ожидать, что в течение следующей недели курс доллара по-прежнему будет составлять 61—62 рубля, а в конце месяца показатель может немного снизиться за счёт наступления налогового периода в России, когда отмечается высокий спрос на рубли у компаний-экспортёров», — заключил Деев.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже опускался ниже 60 рублей впервые с 6 октября.