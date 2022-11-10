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В Подмосковье увеличат срок действия налоговых каникул для предпринимателей

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В Московской области продлят налоговые каникулы для предпринимателей, заявила глава Министерства экономики и финансов региона Наталия Маслёнкина.
В Подмосковье увеличат срок действия налоговых каникул для предпринимателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Нулевые ставки по упрощённой системе налогообложения и по патентной системе налогообложения для новых предпринимателей в социальной, бытовой, производственной и научной сферах будут действовать до 2025 года.

Также до 2025 года будет действовать пониженная налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения «доходы минус расходы».

Тем временем в Санкт-Петербурге фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса выделили ещё 1 млрд рублей, передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный. Средства направят на поддержку обрабатывающих производств, а также возобновляющих работу для сохранения занятости организаций.

«В Петербурге более 350 тыс. малых и средних предприятий. Они обеспечивают около 30% доходной части бюджета, создали 1 млн 780 тыс. рабочих мест. Сегодня необходимо помочь им преодолеть новые вызовы», — отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что бизнес-форум «Сделано в Удмуртии» состоится 16 ноября.

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