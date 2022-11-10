Набиуллина заявила, что не любит искать дно в вопросах российской экономики
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я так не люблю искать дно в любых вопросах», — сказала она, отвечая на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или ожидается дальнейший спад.
По словам Набиуллиной, с учётом обострения в мире экономической и геополитической ситуации, вместе с оптимистичным сценарием необходимо рассматривать варианты худшего развития ситуации.
«Я и раньше говорила и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию», — пояснила глава ЦБ.
Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.
Международные резервы России по состоянию на 1 ноября составили $547,2 млрд.