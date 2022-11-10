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Сумма заключённых на Московской неделе интерьера и дизайна контрактов превысила 7,7 млрд рублей

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Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 213 тыс. человек. Её участники заключили деловые контракты на общую сумму более 7,7 млрд рублей.
Сумма заключённых на Московской неделе интерьера и дизайна контрактов превысила 7,7 млрд рублей
  • © mos.ru

Мероприятие проходило с 1 по 6 ноября на 86 площадках столицы, передаёт НТВ.

«Благодаря участию в этом событии российские компании смогли продемонстрировать впечатляющий ассортимент и импортозамещающий потенциал своих товаров. Подтверждением их конкурентоспособности стали подписанные контракты на поставки продукции в дружественные страны, например в Объединённые Арабские Эмираты и Казахстан», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в рамках мероприятия свою продукцию продемонстрировали более 350 российских и иностранных фирм.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

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