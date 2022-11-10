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Глава «Газпром недра» Черепанов высказался о важности «импортоопережения»

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Глава «Газпром недра» Всеволод Черепанов заявил о необходимости разработок собственных продуктов и технологий в России на фоне ситуации в мире.
Глава «Газпром недра» Черепанов высказался о важности «импортоопережения»
  • РИА Новости

«Безусловно, если мы сейчас изолированы от каких-то технологий, которые обеспечивают нам другие страны, то, соответственно, нам нужно что-то делать. Мы не говорим о как таковом импортозамещении, лучше говорить об импортоопережении... Импортоопережение — делать что-то своё. Это, мне кажется, более правильный путь», — поделился он в интервью «Ямал 1»

По словам Черепанова, сегодня «Газпром недра» является одной из платформ для тестирования таких продуктов — созданных в России.

«Это наш сознательный выбор. Мы участвуем в индустриальном центре компетенций и своим ресурсом обеспечиваем испытания российских программных продуктов», — заключил глава компании.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

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