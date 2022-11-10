В Москве построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти сдадут в аренду инвесторам две площадки для строительства заводов по выпуску кормов для животных и стройматериалов.

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, общая площадь сдаваемых в аренду участков составит 7,8 га. В объекты вложат около 2,5 млрд рублей. Благодаря открытию заводов в Москве появятся более 400 новых рабочих мест.

Как информирует kp.ru, производственный комплекс по выпуску импортозамещающих стройматериалов расположится в Новой Москве, а завод по выпуску кормов для животных — в Южном Бутове.

Ранее сообщалось, что в Москве построят швейную фабрику.