В Москве построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных
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Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, общая площадь сдаваемых в аренду участков составит 7,8 га. В объекты вложат около 2,5 млрд рублей. Благодаря открытию заводов в Москве появятся более 400 новых рабочих мест.
Как информирует kp.ru, производственный комплекс по выпуску импортозамещающих стройматериалов расположится в Новой Москве, а завод по выпуску кормов для животных — в Южном Бутове.
Ранее сообщалось, что в Москве построят швейную фабрику.